沙利文：戰事將轉向瞄準哈馬斯高層

【本報綜合報道】到訪以色列的美國白宮國家安全顧問沙利文上周五表示，加薩戰事將會過渡到另一階段，重點是更精準打擊哈馬斯的領導層，並根據情報採取行動。他又重申，美方認為以巴戰事結束後應由巴勒斯坦自治政府負責管治加薩地帶。

《紐約時報》引述4名美國官員報道，總統拜登希望在3周內，見到以色列改變軍事行動的策略，轉為向哈馬斯領導人採取更針對性的行動。沙利文會見記者時，沒有透露時間表，只是說美國和以色列會持續深入討論。他表示在何時及甚麼條件下進入下一階段，是他今次與以色列總理內塔尼亞胡、以色列眾官員及以軍高層的討論議題。當被問到如果以色列不減少平民傷亡，美國是否可以停止軍事援助，沙利文拒絕回應，指達成協議的最佳方式是透過私下討論。

晤巴人政府主席 撐管治加薩 沙利文當日到訪約旦河西岸城鎮拉姆安拉，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。白宮指，沙利文對自10月7日以來在加薩地帶喪生的巴勒斯坦平民表示最深切哀悼，並與阿巴斯討論美國增加人道物資進入加薩的努力，同時強調保護平民的重要性。沙利文表示，美方相信巴勒斯坦自治政府需要改造，更新治理及代表巴人的方式，這需要所有人大量努力，先由阿巴斯開始。

阿巴斯則申明有必要通過立即停火來制止針對巴人的侵略，同時需開放加薩所有過境點，把救濟、醫療和食品供應增加一倍，而美國政府有必要進行干預。一名美國高官指出，加薩有不少安全人員與自治政府有聯繫，相信可在戰後發揮一定程度的核心作用，而自治政府安全人員在約旦河西岸表現出色，阻止了哈馬斯在10月7日突襲以色列後利用西岸據點煽動暴力和起義的企圖。