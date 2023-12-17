清剿哈馬斯 誤殺3人質 以軍招民憤

以色列軍方跟巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯持續戰鬥逾兩個月，以軍上周五承認，當日在加薩北部的一次地面行動中，錯誤擊斃3名以色列人質。事件觸發國內民眾不滿，大批被擄人質家屬當晚在特拉維夫遊行及堵路，要求政府談判新協議，從哈馬斯手上救回人質。

3名被錯誤殺死的男人質分別為沙姆利茲（Alon Shamriz）、哈伊姆（Yotam Haim）及塔拉爾卡（Samer Talalka）。以軍指當時發現3人，但誤以為他們構成威脅，於是開槍擊斃他們。以軍發言人指，未清楚3名人質當時是否成功逃脫抑或被遺棄，軍方對事件感到難過並正在調查。

人質家屬示威 籲政府停止戰事 以軍公布事件後，大批被擄人質家屬上街抗議。示威者高呼「人質的時間夠了」、「現在就帶人質回家」、「所有人質獲釋前沒有勝利」等口號，並手持被擄者相片。有人質家屬表明以色列應繼續拯救人質的談判，每次有人質身亡對家屬來說都是艱難時刻，但明白以軍擊殺了人質只是錯誤，仍然支持士兵。另有家屬促請政府停止戰事，批評政府似乎已放棄人質，人質正在死亡，不認為進攻加薩可令哈馬斯受壓釋放人質。

以媒報道，聯合國秘書長古特雷斯上周四在紐約接見部分以色列人質家屬，家屬們要求他採取更多行動拯救人質，並指摘他曾發表看似合理化哈馬斯突襲的言論。古特雷斯指自己以盡所能嘗試救人，但以色列政府不理會他，他若有權，第一件事就是救人質。他還透露，已與埃及總統西西和卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德對話，希望加快哈馬斯放人質進程。

以官將與卡塔爾商放人質協議 3名人質遭誤殺，令以色列政府備受巨大壓力。當地傳媒昨日指，以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）將前往歐洲與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德會面，繼續談判讓哈馬斯釋放人質的協議。這將是以色列與哈馬斯本月1日結束第一次臨時停火後，以色列和卡塔爾高官首次會面。哈馬斯曾表示，只要以色列對加薩地帶的種族滅絕戰爭尚未完全結束，就不會再與對方交換被扣押人員。

哈馬斯目前仍扣押132名從以色列擄走的人質，美媒此前指卡塔爾的中間人上周接觸以色列，試探以方是否有意重啟與哈馬斯的非直接談判，以及是否接受釋放被擄女性及受重傷、有健康問題和年長男性等符合「人道元素」人質的協議。以色列收到最初提案後，總理內塔尼亞胡和戰時內閣成員反對派巴尼亞到卡塔爾，但後來因受壓而改變決定，允許摩薩德接觸卡塔爾官員。

哈馬斯向耶路撒冷射多枚火箭 另外，哈馬斯轄下的卡桑旅發表聲明，指上周五向耶路撒冷發射多枚火箭，回應以軍襲擊加薩平民。今次是自10月30日以來，耶路撒冷首次受到火箭攻擊。以色列軍方指有6枚火箭朝耶路撒冷發射，其中3枚遭到鐵穹防空系統攔截。本報綜合報道

3名遭誤殺的人質 特拉維夫有民眾示威 。