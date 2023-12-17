直播歪風 日談養貓夜賣色情

覷準審核較寬鬆 賺流量「禮物」 內地近年興起各種短片及直播網絡平台，卻存在內容「擦邊」或低俗歪風，觸發相關部門出手打擊，一度取得成果。惟內媒前天報道，部分主播每到深夜伺機而動，包括在直播期間愈穿愈少。某平台業務人員解釋，相關審核會在深夜時段變得較為寬鬆，導致部分主播趁機直播。

經連日觀察後，內媒記者日前在多個網絡平台發現，部分主播白天只會發布一些與養貓有關短片，點讚數量寥寥無幾，不過一入夜就會改發一些穿着性感及擺出誘惑姿勢舞蹈片段，吸引大量網民點讚。另一名主播同樣在白天發布分享生活類短片，同樣每到深夜換上性感服裝出鏡。

露骨言論挑逗觀眾 有業內人士受訪時解釋，上述主播一般透過深夜發布擦邊短片吸引流量及關注度，從而增加白天短片點擊量，另有一些人通過「分身」小號在深夜發布擦邊片段，待流量增加後，再在評論區等發布其真身帳戶，藉此吸引他人關注大號。

除了愈穿愈少，內媒記者發現另有主播在晚上直播期間透過露骨言論誘導或乞求觀眾送出網上虛擬禮物，例如「一輛跑車就能加到小妹微信，一艘遊艇就能觀看小妹私密節目」，甚至承諾向排在送禮榜較前觀眾提供「私密節目」：「哥哥刷到榜單前10，妹妹就能帶你去『秘密花園』，給你單獨安排。」

另外，部分主播更參與「PK」（意指挑戰）對戰其他主播，通過觀眾打賞或點讚量作為贏輸標準，輸家需接受懲罰，例如在鏡頭前大跳踩界舞蹈等。為了擊敗對手，主播們往往會透過挑逗手法爭取觀眾支持，甚至不惜「開黃腔」。

專家批評危害公眾 一名來自北京市律師提到，由於深夜觀看短片或直播人士相對較少且固定，主播被舉報風險降低，不過歪風一旦蔓延下去，對公眾影響危害甚巨。

亞太網絡法律研究中心主任劉德良則認為，一些主播存在逃避監管心理，再利用受眾群體內心空虛心理，在晚上直播能夠賺取流量。

劉德良認為，根據網絡安全法及《互聯網信息服務管理辦法》，平台應限制包含軟色情內容訊息流量，甚至採取下架、刪除或封號等手段。

劉德良同時警告一眾主播若出現淫穢或暴露行為可能面臨行政處罰，甚至會觸犯刑法。

本報綜合報道