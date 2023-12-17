成都武侯祠博物館 前館長受查

多方面巨額收賄

通報指，謝輝背棄初心使命，喪失黨原則，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收送禮品、禮金，接受管理服務對象旅遊活動安排；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項；毫無廉潔底線，利用職權為親屬經營活動謀利，將應由個人支付的費用由管理服務對象支付，以向管理服務對象放貸、從事營利活動等方式大肆斂財；不正確履行職責，工作時間在外從事諮詢服務。