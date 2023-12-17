非法倒淤泥 損害福州漁業

【本報綜合報道】福建省福州市生態環境局上周四公布中央生態環保督察群眾信訪檢舉轉辦及邊督邊改公開情況一覽表，顯示福州海警局福清工作站今年以來，先後3次查獲一個工程施工班組單位非法傾倒疏浚淤泥，將及時委託第三方展開漁業生產影響評估。

一覽表顯示，福州福清市江陰鎮江陰港區進港航道疏浚工程違法傾倒廢料，在興化灣傾倒數百萬立方疏浚廢泥，破壞木蘭溪口重要漁業水域生態保護紅線區。指定的陸地疏浚點被偽造363萬立方米吹填測繪數據，且一直拒絕複測，構成涉及公共利益的生態環境問題。

先後3次被查獲 福清市政府早前委託福州市勘測院對項目指定傾倒區作覆測和航測，目前正整理資料並同步組織人員實地測量覆核。福州海警局將結合本工程疏浚清淤總方量、納泥點堆放淤泥方量、3次非法傾倒淤泥量等相關數據，查處是否存在其他非法傾倒行為。福州市海洋與漁業局也將加強與福清市政府和福州海警局溝通，盡快取得傾倒疏浚物的準確資料，以評估漁業生產影響。