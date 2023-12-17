泡椒鳳爪「送」蒼蠅屍 商家賠110元

【本報綜合報道】內媒上周五報道，江蘇省徐州市一名女子早前在自助販賣機購買一包泡椒鳳爪，卻在食用前發現包裝內有一隻死蒼蠅。她事後聯繫商家客服，要求對方賠償1,000元（人民幣‧下同，約1,100港元）遭拒，最終雙方協商以商家賠償100元（約110港元）達成協議。

透過自助販賣機出售 蔡姓女事主本月7日晚在銅山區江蘇師範大學泉山校區一部自助販賣機，購買該包泡椒鳳爪並發現死蒼蠅。她指，見狀感到惡心且瞬間食欲全無，遂致電其生產商石家莊隆泰食品有限公司尋求處理方案，要求對方依據《食品安全法》賠償1,000元。公司客服稱，包裝袋上有提示「異物調換」的解決措施，認為蔡女索要賠償過多，無協商態度。

蔡女表示，並未在包裝袋背後發現有「異物調換」等字樣，又指即便袋上有相關字樣，也應認定為生產商一廂情願做法，不具備法律效力，故對方理應按照法律賠償。生產商工作人員隨後表示，由於工廠近兩年經營虧損，故只能提供100元賠償金額，蔡女經協商亦同意處理方案。