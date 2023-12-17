江西職校食安差 相關企業罰777萬元

【本報綜合報道】江西工業職業技術學院今年6月被揭發飯堂飯菜有老鼠頭後，接連再爆出其他食安問題。內媒前日報道，南昌市場監督管理局已吊銷涉事飯堂食品經營許可證，並針對涉事企業及相關責任人作出處罰，共罰款約706萬元人民幣（人民幣‧下同，約777萬港元）。

飯菜有鼠頭 拌粉藏臭蟲 該學院今年6月1日有學生在第一食堂「美卡香鹵」檔口的飯菜吃出老鼠頭；同月8日再有學生在第一食堂「美食美刻」速食窗口購買空心菜時，從中發現一條青蟲；另有學生於同月13日在第一食堂「老上海餛飩舖」購買的拌粉內，發現一條黑色臭蟲。處罰書指，江西中快後勤服務有限公司作為該學院食堂承包方，多次出現經營混有異物的食品情況，引起社會輿情，影響惡劣，造成嚴重危害後果。

涉事公司被罰款10萬元（約11萬港元）、沒收違法所得1,325.5元（約1,485港元），公司法定代表人、食品安全總監朱××和陶××分別被處以去年收入的10倍和8倍罰款，即逾284.4萬元（約319萬港元）和185.2萬元（約208萬港元）。該學院學生食堂一樓營運管理第一責任人易××亦被處以去年收入的9倍罰款，即約226.3萬元（約254萬港元）。