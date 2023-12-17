防非洲豬瘟損經濟 四川擬快檢入境牲畜

疫情持續 北方多省感染增 四川省畜牧業協會一份《關於近期非洲豬瘟疫情發生情況報告及建議》的文件，近日在養殖群內流傳，引發業內討論。文件指出，非洲豬瘟疫情爆發和擴散主要集中在河南、山東和河北等北方省份，其他一些省區病例明顯增多、樣本上升，華東、西南和華南地區也有零星感染，要求對所有入川豬隻快檢，做到應檢盡檢。

文件披露，目前北方非洲豬瘟持續發酵，特點是病毒毒株變異、重組複雜，臨床症狀不明顯，隱藏排毒時間長，根除難度高。病毒可經運載工具、物流、肉類、人員和空氣等多途徑傳播。目前還沒有發病減緩迹象，加上冬季因素，疫情形勢發展情況異常嚴峻。四川是養豬大省，跨省調運頻繁，如果不及時積極應對，一旦疫情傳入蔓延，將對四川生豬養殖造成巨大損失和嚴重影響。

《畜牧業建議》提交省農業廳 文件建議，優化生豬跨省調運管理措施，請求從上周五至明年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區及無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的豬隻禁止調入四川育肥。文件另要求嚴格控制調運條件，清查點對點調運養殖企業資質，實施入川生豬通道管理，嚴格執行檢測制度等。四川省畜牧業協會表示，文件已提交給省農業農村廳，對方正在研判尚未批覆。

山東禁部分地區商品豬入境 另外，山東省畜牧獸醫局上月曾發布關於優化生豬跨大區調運管理措施的通知，自本月1日至2025年11月30日，禁止部分地區超過30公斤的商品豬調入省內育肥，需要進入省內屠宰的生豬，養殖者需經登記審核。

本報綜合報道