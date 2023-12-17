內地本土7病例 新冠變種JN.1或流行

傳播全球40國 歐洲佔比最高

JN.1是新冠病毒Omicron BA.2.86變種株的第二代亞分支，是BA.2.86變種中具有較強傳播優勢的一個分支。JN.1在全球流行株中的佔比迅速增加，從上月初約4%增長至本月初的30%。全球目前至少有40個國家監測到JN.1，其中歐洲佔比最高。中國現階段主要流行株仍為EG.5及其亞分支，雖然JN.1流行水準極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除成為國內優勢流行株的可能。研究顯示，在傳播上JN.1與XBB變種株差異不明顯。世界衞生組織報告顯示，含有XBB.1.5成分的疫苗仍對JN.1變種株有效，JN.1的傳播能力可能相對有限。