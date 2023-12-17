唱衰經濟假訊息 國安部倡嚴打

【本報綜合報道】國家安全部上周五發表文章，指部分別有用心者意圖唱衰中國經濟，惡意編造「安全替代發展」、「排擠外資」、「打壓民企」等虛假敍事，重彈「中國威脅」的陳年老調，妄圖擾亂市場預期和秩序，阻斷中國經濟向好勢頭。國安機關將堅決依法打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動，為高質量發展創造安全穩定環境。

國安部表示，經濟安全是國家安全重要組成部分，為維護其他重要領域安全提供有力支撐。當前經濟領域日益成為大國競爭重要戰場，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，中國推動經濟回升向好，需克服內部困難和外部挑戰。

國安部指出，各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敍事構建「中國衰敗」的話語和認知陷阱，持續攻擊、否定中國特色社會主義制度及道路，妄圖對中國進行戰略上的圍堵打壓。

國安部強調，國安機關將加強對經濟領域國安問題的前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局，打好維護經濟安全的「組合拳」。國安部將會同有關部門，持續有效防範化解經濟領域安全風險，堅守不發生系統性風險的底線。