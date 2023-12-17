寒潮罩神州 北京-12℃

今冬首發低溫黃色預警 專家籲減外出 距離2024年尚餘大約兩周時間，中央氣象台昨天終於發布今冬首個低溫黃色預警，預期全國大部地區本周氣溫持續偏低，其中廣東東部及西南部等地今早降溫達10至12℃。氣象專家提醒公眾要注意添衣保暖，盡量減少戶外活動。

中央氣象台昨天提到，受寒潮及後續冷空氣影響，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部及貴州等地部分地區由即日起至周二，日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中西北地區東部、內蒙古、東北地區、華北地區、黃淮中東部及江淮東部等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至江南北部一帶。

風雪來襲 多地機場啟動協同制 根據中期天氣預報，中央氣象台估計全國多地由即日起至本月25日氣溫持續偏低，其中新疆西北部、東北地區東部、江淮、江南、華南及西南地區東部等地由即日起開始出現累計3至15毫米降雨量，其餘大部地區降雨由周三起明顯減弱。

在北京，當地昨天早上氣溫一度達到零下12℃以下，地表溫度普遍低於0℃。北京市氣象台預期，首都未來一周維持寒冷天氣，白天溫度最低可達零下7℃，而晚上最低接近零下15℃。上海中心氣象台亦警告，全市大部分地區今晨最低氣溫將下降至零下3℃以下，呼籲民眾注意防寒。

面對風雪來襲，外界難免憂慮會否影響航空交通。民航局昨天公布，全國當天計劃執行約1.4萬班航班。截至昨天早上9時，航班正常率達到九成，運作整體平穩有序，降雪天氣主要影響山東煙台及威海的機場。此外，遼寧瀋陽、吉林長春及遼寧大連的機場已啟動運作協同機制，組織航空公司及空管等駐場單位，全力做好除冰除雪、資源調度、計劃調整、航班放行、旅客服務等工作，努力降低降雪天氣對營運的影響。

廣東寒冷大風 影響海上交通 另外，受寒潮大風影響，廣東廣州南沙、珠海香洲、深圳蛇口及澳門昨天往返海島的船班全部停航，就連橫琴昨天及今天往返海島航線亦已停航。本報綜合報道