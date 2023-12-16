中國河南鄭州北龍湖濕地公園近日大雪紛飛，地面鋪上白色雪氈。無人機從高處拍攝的照片，如同一幅水墨山水圖，讓人難辨真假。交錯的樹木如筆墨零散點描在猶如宣紙般無瑕雪地上，虛實相容。無葉的灰綠枝椏又與茸密秋黃樹冠在「紙」上濃淡對照、素艷互映。