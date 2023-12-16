守號投注3年 獨中1.6億彩金

【本報綜合報道】中國福利彩票雙色球最新一期周二開獎，廣東廣州南沙一站點售出22注逾656萬元（人民幣‧下同，約728萬港元）一等獎特別獎，總獎金1.44億元（約1.6億港元）由一張彩票獨中。今次是廣州繼2013年後再次爆出億元巨獎，同時創下該市彩票單人中獎最高紀錄。

創單人中獎最高紀錄 今期中獎號碼為紅球「05、07、09、16、23、30」，以及藍球「15」，一等獎共32注，當中26注一等獎特別獎分落廣東、江蘇和湖北3地，其中廣東由同一人獨贏大獎。中獎彩票為一張22倍投注的兩注單式票，投注金額88元（約98港元）。中獎站點負責人趙先生表示，大獎得主是熟客，一直堅持守號投注，至今已持續使用3年。

來自南沙區的大獎得主楊先生周四表示，開獎當晚已得知獨攬巨額獎金，感到十分興奮，整晚無法入睡，遂在翌日與妻子到彩票站兌獎。針對獎金用途，楊先生表示會與妻子商量，一半可能用作投資理財，另一半存入銀行再作規劃。