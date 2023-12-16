近1900萬遺產贈收容所 愛動物澳嫗留善果

澳洲維多利亞省墨爾本一名老婦生前十分喜愛動物，去世後把360萬澳元（約1,887萬港元）遺產贈予當地一間逾百年歷史的動物收容所。這份愛心讓更多無家可歸的流浪動物，獲得溫暖的家。收容所的工作人員表示，此巨額捐款十分驚人，創下機構有史以來最高紀錄。

澳洲媒體周四報道，99歲的克里斯坦森（Joy Christensen）在謝潑頓北部小鎮的養牛場長大，自小便和動物打成一片。她在1960年丈夫去世後從昆士蘭省搬回墨爾本，用餘生奉獻給動物，並從動物收容所領養了很多貓狗。而她沒有兄弟姊妹，也無親生孩子，僅有一名繼女繼承部分遺產。克里斯坦森在2015年立下遺囑，表示離世後捐出大部分遺產，讓動物收容所能繼續經營，幫助流離失所的動物得到更好的照顧，在一個幸福的家中重獲新生。

得以擴建設施做複雜手術 動物收容所「The Lost Dogs’Home」的負責人安德森（Ross Anderson）表示，收容所設施簡陋，每年營運成本高達2,000萬澳元（約1.05億港元），包括飼養動物、電費和獸醫等費用，今年更接收了逾1.8萬隻動物。這筆前所未有的巨額善款，解決他們的燃眉之急，讓他們得以擴建及改善收容所內設施，進行更複雜的手術，並可建造更舒適的狗舍和貓舍，吸引公眾前來領養寵物。本報綜合報道