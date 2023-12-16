Google瀏覽器新功能 減追蹤用戶

【本報綜合報道】美國互聯網公司Google周四宣布旗下網頁瀏覽器Chrome，將於明年初推出新功能「Tracking Protection」，逐步封鎖廣告商可用來追蹤用戶上網習慣的第三方cookies。

cookies允許網站和廣告商識別個人網頁瀏覽者和追蹤他們的上網習慣，Google表示明年1月4日將首先向全球約1%的Chrome用戶推出上述新功能，把限制跨站點追蹤設為默認，計劃明年下半年全面禁止第三方cookies。

被指妨礙數碼廣告競爭 英國競爭與市場管理局（CMA）正調查Google減少支援Chrome部分cookies的計劃，憂慮會妨礙數碼廣告競爭，CMA亦正在監控Google的廣告部門。歐盟今年6月也指，會繼續調查Google推新工具封鎖第三方cookies。廣告界人士認為，Chrome封鎖第三方cookies將限制業界收集數據投放個人化廣告的能力，令廣告商需依賴Google的用戶數據庫。