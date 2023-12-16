已囚20年 澳洲婦獲撤殺4嬰罪

【本報綜合報道】澳洲4名初生嬰兒在1990年代相繼夭折，生母福爾比格（Kathleen Folbigg）被判謀殺和過失殺人罪成，被稱為「澳洲最冷血女連環殺手」。惟科學家近年發現DNA關鍵證據，發現各嬰兒可能死於自然。悉尼新南威爾士省刑事上訴法院周四宣布撤銷所有定罪，已服刑長達20年的福爾比格計劃向政府申請巨額賠償。

揭或死於自然 福爾比格的4名嬰兒在1989年至1999年間，相繼在家中嬰兒床上失去生命迹象，死時年齡介乎僅19天至18個月。福爾比格被控在產後抑鬱期間焗死親生骨肉，控方從她的日記中發現間接證據，例如福爾比格談及亡女莎拉（Sarah Kathleen）時寫道：「我知道我有時脾氣暴躁，對她很殘忍，所以她在一些幫助下離開了。」儘管福爾比格堅稱無辜，陪審團2003年裁定被告罪成，一審判監40年，上訴後減刑至25年。

但科學家從福爾比格母嬰DNA中，發現罕見基因突變可導致猝死。兩名諾貝爾獎得主在2021年聯同多名科學家向新省省長請願，要求赦免和釋放福爾比格，她今年6月獲赦免出獄。上月發布的案件最終調查報告認定，其中3名嬰兒死亡存在可識別原因。現年56歲的福爾比格周四批評，控方當年將日記內容斷章取義，變成對她不利的證據。福爾比格曾解釋，她作為母親肩負太多責任，令她總是以自責的角度寫日記。