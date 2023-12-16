日英意 合研第6代戰機

東京簽協議 冀2035年服役 日本、英國和意大利周四正式簽署「全球作戰空中計劃」（Global Combat Air Programme）協議，確認共同研發戰機計劃。這標誌着日本自二戰以來，首次在大型國防設備項目上與美國之外的國家合作。三國正努力在2025年進入戰機開發階段，目標在2035年前投入飛行。

英國國防大臣夏博思、日本防衞大臣木原稔、意大利國防部部長克羅塞托（Guido Crosetto）在日本東京簽署協議。英國國防部在簽署協議前發表聲明，證實全球作戰空中計劃的政府部門和商業部門總部將設在英國。政府部門的首任首席執行官將來自日本，而商業部門的首任負責人將來自意大利。協議仍有待三國國會表決通過。

同時開發無人機及新武器 全球作戰空中計劃項目核心是將英國第6代戰機「暴風雨」項目與日本F-X戰機計劃合併，目標研發一款配備尖端技術的戰機，同時開發無人機、先進傳感器和精確武器。英國航空航天系統公司、意大利萊昂納多公司和日本三菱重工將合作推進項目。夏博思在英國《每日電訊報》撰文，點名中國和俄羅斯構成威脅，指出英國聯同日本和意大利簽署共同研製先進隱形戰機的協議，將鞏固印太地區與歐洲的集體安全。

英航母2025年重返印太 另外，夏博思周四視察橫須賀基地時宣布，英國皇家海軍航母打擊群將於2025年重返印太並訪問日本，與日本自衞隊及其他夥伴合作捍衞印太地區和平穩定，具體路線需進一步商討。

英國皇家海軍伊利沙伯女王號航母打擊群曾於2021年部署印太地區，夏博思指英國武裝部隊的實力和全球影響力永遠不應被低估，此類部署發出強烈威懾訊息，同時為與主要合作夥伴的接觸提供重要機會。

夏博思稱日本是英國在亞洲最親密的安全夥伴，特遣艦隊訪日有助於加強兩國的軍事和外交關係。被問及英國是否有權派軍艦穿越台灣海峽，夏博思指航行自由是全球性、國際認可的自由，意味適用於台海和所有國會承認的公開海域。本報綜合報道