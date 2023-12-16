美眾院聽證會 斥華跨國鎮壓異見

【本報綜合報道】美國眾議院美中戰略競爭特別委員會周三就中國政府的跨國鎮壓行動舉行聽證會，議員們指出中國的長臂管轄已威脅到居住在美國的中國人，華府必須採取行動應對，要求中方停止讓行使權利的人遭受恐懼和鎮壓，停止騷擾他們及公然侵犯人權。

委員會主席加拉格爾表示，中國想發揮影響、懲罰和脅迫世界各地的人民，希望批評者噤聲，中方控制政治、監控思想的範圍遠遠超出中國國界。

兩黨議員促採行動 委員會的首席民主黨議員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）指出，許多在美國的人不會公開反對中國，因為他們擔心自己或家人的人身安全，有時會看到活動人士遭騷擾的新聞，但每次他們都因為恐懼而保持沉默，每次這種情況發生，中國政府就贏了，中國人民就輸了。

兩黨議員表示，美國必須採取行動停止中國在美國境內進行任何跨國鎮壓活動。克里什內穆爾提認為中國的人權分子應該在美國有一個家，如果批評中國的人不能在美國自由發言，中方成功地消除各地批評聲音，這意味透過暴力和騷擾進行全球範圍的審查。另有議員指，如果在美國感到不自由，代表美國出問題了，必須尋找方法讓人們能自由。