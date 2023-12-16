收錢助被制裁俄商 FBI前探員監50月

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）一名前特別探員，收受一名受美國制裁的俄羅斯商人超過1.7萬美元（約13萬港元）款項，搜集另一名俄羅斯寡頭的醜聞。被告周四在紐約曼哈頓聯邦法院裁定串謀洗黑錢和違反《國際緊急狀態經濟權力法》罪成，判監4年零兩個月，並罰款4萬美元（約31.2萬港元）。

圖從制裁中除名 檢方表示，麥戈尼格爾（Charles McGonigal）利用在聯邦調查局工作期間獲得的知識，勾結俄羅斯億萬富翁歐柏嘉（Oleg Deripaska），試圖幫助對方從美國制裁名單上除名，並與同謀談判希望獲得最多300萬美元（約2,340萬港元）酬金，以尋找有關競爭對手的5億美元（約39億港元）隱藏資產。

麥戈尼格爾在2016年至2018年，負責領導聯邦調查局在紐約的反間諜部門，督導對歐柏嘉等俄羅斯商人的調查。麥戈尼格爾今年8月認罪。此外，麥戈尼格爾涉嫌在聯邦調查局工作期間，隱瞞從一名前阿爾巴尼亞情報官員收受至少22.5萬美元（約175萬港元）現金，案件預計明年2月宣判。