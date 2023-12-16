普京：與華合作達前所未有水平

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周四在年度記者會上表示，俄羅斯與中國的合作達到前所未有的高水平，俄中關係已成為世界穩定的保證。他同時強調，兩國在軍事、經濟和人道領域進行合作，但不會建立任何集團，不針對第三國。

今年雙邊貿易額料逾1.7萬億 普京又表示，目前俄中各領域合作穩步發展，預計今年雙邊貿易額有望達到2,200億到2,300億美元（約17,160億至17,940億港元），與去年相比增加了30個百分點；他並強調，中國領導人今年春天訪問俄羅斯，為俄中關係發展注入了強大動力。目前俄中正積極落實兩國領導人共同確定的目標，所有工作正積極有序地進行。

普京又指，今年俄羅斯經濟指標良好，國內生產總值（GDP）增長率年底前預計將達到3.5%，表明已扭轉去年GDP下跌的趨勢，並向前邁出一大步；其他指標亦表明，俄經濟總體狀況持續向好。不過他又指出，預計年底前俄國的通脹率將達到7.5%甚至8%，央行和政府正在採取必要措施，令通脹率回落到目標值。