歐盟允啟入盟談判 烏歡迎 匈國續不滿

4290億財政援助 歐爾班反對終未通過 為期兩天的歐盟峰會周四起在比利時布魯塞爾舉行，歐洲理事會決定與烏克蘭和摩爾多瓦開啟入盟談判，並授予格魯吉亞歐盟候選國地位，亦屬意在波斯尼亞一旦達到必要的入盟標準時啟動入盟談判。峰會討論向烏克蘭提供500億歐元（約4,290億港元）財政援助方案，但在匈牙利總理歐爾班反對下未獲通過。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾形容，開啟烏克蘭入盟談判的決定，是對烏克蘭人民及歐洲大陸發出明確的希望信號。歐盟委員會主席萊恩形容這項戰略決定，將銘記在歐盟歷史上。烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟的決定，形容是烏克蘭及整個歐洲的勝利，並向每一位烏克蘭人表示祝賀。

其餘26成員國支持 一直反對啟動烏克蘭入盟談判的匈牙利，仍沒有改變立場，但就沒有作出否決。歐爾班在歐盟其餘26個成員國的領導人投票時走出了會議室，但他知道並同意其他領導人在他缺席下投票。事後他在社交網站發布影片，表示：「匈牙利的立場很明確，烏克蘭還沒準備好，讓（歐盟）就其成員國資格展開談判。」他稱啟動談判的決定是「不理性」和「不適當」，然而26個成員國堅決認為必須作出這決定的話，「他們就應該走自己的路」，匈牙利不希望參與這個「糟糕的決定」。

將循其他渠道援烏 27個歐盟成員國中只有匈牙利反對向烏克蘭提供財政援助，領袖們將於下月初再開會嘗試達成一致協議。荷蘭首相呂特亦指，26個成員國都同意方案，但未能獲得匈牙利支持，有信心明年可達成共識。此前，歐爾班表明烏克蘭不是歐盟成員國，不應從歐盟預算取得如此龐大的援助。其他歐盟領袖承諾一旦匈牙利否決方案，可從歐盟以外渠道援助烏克蘭。

澤連斯基轉抵德國 另一邊廂，烏克蘭總統澤連斯基周四從挪威轉抵德國法蘭克福，並到威斯巴登的美軍駐德國基地視察。美國參議院原定昨日起放假休會，多數黨領袖舒默指會押後休會，下周一開會表決對烏軍援法案，讓議員們有時間達成協議。本報綜合報道

澤連斯基 烏克蘭戰事持續。 查爾斯‧米歇爾 歐爾班