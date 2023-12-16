德荷丹破恐襲猶太設施陰謀 拘7人

【本報綜合報道】德國、丹麥和荷蘭當局周四宣布搗破恐襲陰謀，合共拘捕7人包括4名懷疑是巴勒斯坦回教組織哈馬斯的成員，他們涉嫌策劃襲擊在歐洲的猶太人設施。

其中4人疑屬哈馬斯 德國檢察官稱，3名在柏林落網的疑犯，以及另一名在荷蘭鹿特丹被捕的疑犯，都是哈馬斯的長期成員，與哈馬斯軍事部門的領導層有密切聯繫；不過有哈馬斯官員否認這4人與該組織有聯繫。 丹麥警方則指，在該國被捕的3人會據刑法中的恐怖主義條款被控告，並接受法官初步審訊。

德國檢察官又稱，在鹿特丹被捕的是一名荷蘭人，在柏林被捕的則包括一名埃及人及兩名黎巴嫩人。他們被指企圖在柏林儲存武器作施襲之用，其中一名黎巴嫩人是受黎巴嫩的哈馬斯領導人指派尋找武器貨源，並將他們運往柏林。

德國司法部長布施曼（Marco Buschmann）表示，近幾星期，針對德國猶太機構的猶太人的襲擊也有所增加。當局必須盡一切努力確保國內的猶太人安全。丹麥首相布雷澤里克森（Mette Frederiksen）就指，事件與以哈衝突有關，有人將世界其他地方的衝突帶入丹麥社會，是完全不可接受。