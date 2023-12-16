土國議員罵以色列 突心臟病發亡

不滿政府仍與以方貿易

比特梅茲周二在國會發言批評，儘管加薩戰爭未止，但由總統埃爾多安所屬正義與發展黨（AKP）領導的政府，仍與以色列進行貿易，是無恥的行為，他在講台上放置了一個寫着「以色列是兇手；AKP是幫兇」牌子，說道：「你們手上沾滿巴勒斯坦人的血，你們是幫兇，以色列在加薩投下的每一顆炸彈，都是你們造成的。」但在演講結束後，比特梅茲突然向後跌倒在地上，其他議員從座位上衝出來幫忙。