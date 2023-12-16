土國議員罵以色列 突心臟病發亡
【本報綜合報道】土耳其反對派議員比特梅茲（Hasan Bitmez）周二在國會發言批評政府對以色列的政策後心臟病發，當場倒地，送院搶救，但終於在周四不治，終年54歲。
不滿政府仍與以方貿易
比特梅茲周二在國會發言批評，儘管加薩戰爭未止，但由總統埃爾多安所屬正義與發展黨（AKP）領導的政府，仍與以色列進行貿易，是無恥的行為，他在講台上放置了一個寫着「以色列是兇手；AKP是幫兇」牌子，說道：「你們手上沾滿巴勒斯坦人的血，你們是幫兇，以色列在加薩投下的每一顆炸彈，都是你們造成的。」但在演講結束後，比特梅茲突然向後跌倒在地上，其他議員從座位上衝出來幫忙。
衞生部長科賈表示，比特梅茲當時心臟停止，他當場獲急救後於20分鐘內送往醫院，血管攝影顯示他心臟的兩條主要靜脈完全阻塞，兩天後終於不治。在周四，埃爾多安與美國總統拜登通電話，向對方表示美國負有歷史責任，盡快實現加薩戰事永久停火，並指美國不再無條件支持以色列的話，很快就可以停火。
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