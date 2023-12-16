以防長：需數月才結束戰事

接見白宮國安顧問

加蘭特向沙利文稱，哈馬斯十多年來除了建立部隊也設立了不少地下和地上基礎設施，拆除這個網絡所需的時間，比以軍全面入侵加薩的階段要長得多，可能需要幾個月的時間，才能消滅哈馬斯並取得勝利。以色列傳媒報道，加蘭特這個說法，與美國對以哈戰事可以在幾周之內結束的預期並無衝突，以方仍將明年1月底作為加薩主要入侵行動完成的時限，但在此之後，預計以軍仍需要與哈馬斯武裝進行3到9個月的小規模戰鬥。加蘭特辦公室的聲明還表示，雙方還討論了如何消除黎巴嫩真主黨對以色列北部構成的威脅，讓數以萬計從該處撤離的以色列人重返家園的問題。