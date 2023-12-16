以防長：需數月才結束戰事
【本報綜合報道】以色列國防部長加蘭特周四對來訪的白宮國家安全顧問沙利文表示，以方還需要幾個月時間，才能結束對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰爭。
接見白宮國安顧問
加蘭特向沙利文稱，哈馬斯十多年來除了建立部隊也設立了不少地下和地上基礎設施，拆除這個網絡所需的時間，比以軍全面入侵加薩的階段要長得多，可能需要幾個月的時間，才能消滅哈馬斯並取得勝利。以色列傳媒報道，加蘭特這個說法，與美國對以哈戰事可以在幾周之內結束的預期並無衝突，以方仍將明年1月底作為加薩主要入侵行動完成的時限，但在此之後，預計以軍仍需要與哈馬斯武裝進行3到9個月的小規模戰鬥。加蘭特辦公室的聲明還表示，雙方還討論了如何消除黎巴嫩真主黨對以色列北部構成的威脅，讓數以萬計從該處撤離的以色列人重返家園的問題。
沙利文到訪以色列之前，也在沙特阿拉伯首都利雅得與沙特王儲穆罕默德．薩勒曼會談。白宮表示，兩人談及為以巴達成長久和可持續的和平創造條件，以及加薩的人道主義行動。而沙利文接受以色列傳媒訪問時就說，他與以總理內塔尼亞胡討論了以軍何時可以從現時高強度行動，轉向更精準和更針對性地打擊哈馬斯領導層的問題；美國總統拜登則在出席活動時說，美方不是要求以色列停止追擊哈馬斯，而是要求以方更加謹慎，並且保護平民。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：