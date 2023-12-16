加薩飢餓民眾搶物資即進食

【本報綜合報道】聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）周四視察加薩地帶拉法後指出，加薩居民被圍困兩個月後陷入嚴重飢餓，開始攔截載有聯合國人道物資的貨車，搶走食物並當場進食，反映他們絕望和飢餓程度。

聯合國人員籲大幅增加運送物資

拉扎里尼在瑞士日內瓦記者會上講述視察加薩經歷，憶述目睹到處都是臨時搭建的避難所，無論走到何處，人們都在捱餓、絕望和恐懼之中。拉扎里尼否認以色列聲稱聯合國物資貨車被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯挪用，呼籲以色列大幅增加經凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸運送的物資數量，認為加薩狀況已達到對所有人和人性攸關的時刻。