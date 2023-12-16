女子拔河繩纏手腕 一發力絞斷

【本報綜合報道】浙江省寧波市一名年輕母親小美（化名）日前參加親子拔河比賽，為更好地發力，她將麻繩繞在右手手腕上，誰知雙方發力後她的手腕被麻繩絞住。比賽結束後她送往醫院，被診斷為腕部離斷傷。醫院緊急進行手術，才成功保住她的右手。

小美被送到寧波第二醫院時，手顯微修復外科副主任郭宗慧醫生指她的右手十分腫脹，手腕嚴重變形，被繩勒過的皮膚已壞死，整個手掌因缺血呈現青紫色。經檢查發現，小美的腕關節受暴力絞壓，兩條動脈血管已斷，腕關節已完全骨折脫位，有近一厘米寬的環形皮膚被擠壓壞死。醫生隨即替小美進行手術，先用抗凝藥液為她疏通手掌血管，再復位腕部斷裂和脫位的骨頭，再接通8條血管，修復挫傷的神經，縫合斷裂的腕部肌腱。

醫生指威力不亞於剪刀 經4個多小時的手術，醫生成功替小美重建右手血運及功能。小美未來還要繼續進行手部功能鍛煉，但右手的活動能力難免會受影響。郭宗慧提醒，拔河時不要將繩拴在手腕、手臂、腰等身體部分，因為受力的繩威力不亞於剪刀，絞傷甚至比銳器割傷更嚴重。