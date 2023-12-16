母墳遭魚塘水淹3年 男子告鄰居

【本報綜合報道】內媒周四報道，四川省攀枝花市一名王姓男子指控，鄰居王×才修建魚塘後，母親墳墓拜台經常被水淹浸，導致他農曆新年、清明等節日無法祭拜。因多次與對方商量降低魚塘水位無果，王男早前告上法院，法院一審判決要王×才長期保持魚塘水位下降20厘米。法院近日二審駁回王×才上訴，維持一審原判。

王男指母親已去世36年，墳墓附近初時並無魚塘，後遭王×才用作耕種水稻，再修建成魚塘養魚，蓄水愈來愈深，導致王男母親墳墓逐漸被淹超過3年。王男認為此舉影響他們祭拜親人，眼看墳墓長期被水浸泡，心中十分不舒服。他請求法院判令王×才撤除魚塘蓄水恢復耕種，或降低水位至墳墓拜台以下80厘米，並保持水位，同時要求對方賠償1萬元人民幣（約1.1萬港元）精神撫慰金。

法院要求水位下降20厘米 王×才辯稱，該處土地為其從農村集體經濟組織依法承包的自留地，有關行為屬他自行處置自家農村自留地權利，並未侵犯王男任何權利，加上墳墓未被水塘淹沒，且修建魚塘期間已為對方保留必要祭拜路徑及條件，認為他無義務恢復耕種或降低水位。惟米易縣人民法院今年6月一審認為，王×才此舉侵犯王男及其近親家屬的祭奠權，判定王×才在王男母親墳墓拜台下長期保持魚塘水位下降20厘米，並駁回王男其他訴訟請求。王×才不服提出上訴，近日遭攀枝花市中級人民法院駁回。