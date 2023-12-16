男生病發 校方連環甩漏 致遲送院失救

內媒周四報道，廣東省廣州松田職業學院一名男大學生上課期間，因突發疾病死亡。網傳影片顯示，男生家屬質問為何校方一直不肯將男生送院，校方工作人員回應指「不能送，送的話完蛋了」，補充男生當時一直需要搶救，若送院則會中斷搶救，相關做法引起爭議。廣東省教育廳相關部門工作人員表示，正了解事件。

報道指，死者為該校21歲的三年級學生王××，他當日早上8時25分進入教室後不久便暈倒和口吐白沫，任教老師無校醫電話，導致校醫事發後10多分鐘才到場搶救。由於校醫年紀老邁，為王××急救兩分鐘後便體力不支，需要交由其他學生代替搶救工作，而學校配備的自動體外心臟去顫器（AED）距離課室太遠，無人願意去拿，導致王××錯過最佳搶救時間，救護人員到場為他急救一個多小時無果，最終宣告不治。

送到殯儀館才通知家屬 另有網傳消息指，校方事發後逾一小時後才通知家屬，亦未向對方表示王××生命垂危，甚至在送到殯儀館才通知，一直騙家長正在搶救。學院辦公室工作人員周四回應，目前正處理此事，隨後將向上級反饋。校務處工作人員則指，校方發現王××出現緊急情況後肯定有施救，亦按照程序做足應做之事，包括搶救全程錄影、將王××送往殯儀館，警方和法醫也在場。

有網民表示：「都已經21世紀了，學校真的以為這樣子可以封掉所有消息嗎？對這種做法非常不理解，還有天理嗎？」有內媒指發生這樣的悲劇，反映出該校存在多項致命的隱患，如果學校在管理上能夠做到位，校醫、急救設備等完善，或許這名學生還能救回來。廣州市教育局向記者表示，該校屬於省屬高校，市教育局沒有權利管轄，業務主管部門是廣東省教育廳。記者之後聯絡廣東省教育廳，相關處室工作人員回覆指，將對此事進行了解。本報綜合報道