記協提供保險予駐外記者 每人110萬

【本報綜合報道】為保障中國新聞媒體派駐國外戰亂及高危地區採訪的新聞工作者，中國記協聯合中國平安保險集團發起2023中國駐外戰地記者團體保險計劃並於近日啟動，參保的駐外記者每人獲贈累計保額100萬元人民幣（約110萬港元）的人身保險，有效期一年。

長期戰亂及高危地區採訪

中國記協指，本次參保的駐外記者均來自中央主要新聞媒體，他們長期在戰亂和高危地區採訪報道。平安集團向中國記協無償提供專項保障計劃，為記者提供意外傷害、意外醫療、醫療救援和安全救援保險服務，並開通綠色承保服務通道。中國記協稱，中國駐外記者長期冒着生命風險堅守和奮戰在國際新聞報道第一線，採訪報道世界各地的動亂衝突、災害事故和突發事件，用筆墨與鏡頭還原事實真相，在國際舞台上發出中國聲音。