記協提供保險予駐外記者 每人110萬
【本報綜合報道】為保障中國新聞媒體派駐國外戰亂及高危地區採訪的新聞工作者，中國記協聯合中國平安保險集團發起2023中國駐外戰地記者團體保險計劃並於近日啟動，參保的駐外記者每人獲贈累計保額100萬元人民幣（約110萬港元）的人身保險，有效期一年。
長期戰亂及高危地區採訪
中國記協指，本次參保的駐外記者均來自中央主要新聞媒體，他們長期在戰亂和高危地區採訪報道。平安集團向中國記協無償提供專項保障計劃，為記者提供意外傷害、意外醫療、醫療救援和安全救援保險服務，並開通綠色承保服務通道。中國記協稱，中國駐外記者長期冒着生命風險堅守和奮戰在國際新聞報道第一線，採訪報道世界各地的動亂衝突、災害事故和突發事件，用筆墨與鏡頭還原事實真相，在國際舞台上發出中國聲音。
中國駐外戰地記者團體保險計劃始於2019年3月，目前已累計向新聞單位長期或短期派駐國外戰亂以及高危地區從事新聞報道工作的約300名記者捐贈人身保險。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：