人口密集 深圳拒撤放煙花禁令

部分產品威力如小型炸彈

深圳市應急管理局表示，今年初燃放煙花問題成為社會輿論關注熱點，部分城市順應民意解除銷售和燃放禁令，允許民眾在農曆新年期間在劃定區域和限定時間燃放煙花爆竹，惟目前大部分市場銷售的已非傳統意義上的煙花，不少煙花爆竹產品為追求聽覺和視覺上震撼效果，體積和花樣愈發大和多變，部分爆炸威力更相當於小型炸彈，極易致人傷殘甚至死亡。