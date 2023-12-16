台公告大選名單 下月禁發布民調

【本報綜合報道】台灣中選會昨日正式公告第16任總統副總統選舉候選人名單，依序1號為民眾黨的柯文哲及其副手吳欣盈、2號為民進黨的賴清德及其副手蕭美琴、3號為國民黨的侯友宜及其副手趙少康。下月3日起至下月13日投票時間截止前，不得發布、報道、散布、評論或引述任何有關選舉的民調。

料設逾1.7萬票站 歷年之最 當局預計選民有約1,950萬人，其中首投族有102.8萬人，全台設置17,794個票站，將是歷年之最。主委李進勇宣布，競選活動期間將由本月16日起至下月12日，為期28日；在競選活動期間，每日競選活動時間自上午7時起至晚上10時。他指，廣播電視如進行選舉相關報道或提供時段作競選宣傳，應以公正公平為原則；其他媒體刊登的競選廣告亦應載明刊播者、出資者等資訊；政黨及任何人從事競選的宣傳品應親自簽名。

李進勇又指出，政黨及任何人自選舉公告發布日起至投票日10日前，只要發表有關候選人或選舉調查資料，整理後對外公開發布均為民調，應載明負責調查的單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、樣本數、經費來源及誤差值等。他呼籲媒體在開票當日報道票數時，適時穿插中選會中央選情中心提供的點票數據，並提醒民眾注意網上流傳諸多選務假訊息。