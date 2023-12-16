京認定設貿易壁壘 台指干預總統選舉

中國大陸商務部昨日發布消息，今年4月12日就台灣地區制訂並正實施禁止進口大陸產品相關措施開展的貿易壁壘調查，現已結束，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。國台辦強調，支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終結論，依相關規定研究採取相應措施。台行政院經貿談判辦公室和陸委會均回應稱不接受調查結果，促陸方立即停止政治操作。

陸方應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請而進行調查，涉及逾2千項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。由於案情複雜，大陸商務部今年10月9日曾發布公告，決定將該調查的期限延長3個月，即本案調查期限截止日期為下月12日。大陸商務部昨日公布，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第31條規定，認定台灣對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第3條所規定的情形，構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。

台禁陸2509項產品入口 商務部新聞發言人表示，立案後該部門依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，邀請相關利害關係方基於自願自主原則參與調查，並通過實地調查等方式收集核實相關事實。根據世界貿易組織規則，台灣應給予大陸與其他世貿成員平等的出口待遇和競爭機會，《海峽兩岸經濟合作框架協議》也明確規定雙方應逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘，但調查顯示台灣對大陸相關產品長期採取貿易限制措施，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，截至上月共對大陸2,509項產品禁止進口。

藍營出訪大陸被指串通 台灣總統府秘書長林佳龍昨日表示，陸方在距離明年台灣總統選舉不足一個月宣布措施，目的是干預選舉，台方會訴諸世界貿易組織等合法機制進行協商。國民黨副主席夏立言周三訪問大陸，兩日後陸方便發布貿易壁壘調查結果，民進黨發言人張志豪質疑雙方是否串通，夏立言是否奉命跟陸方談交換條件。國民黨主席朱立倫反駁，面對兩岸經貿關係，民進黨要拿出真正作為，不要用政治話語回答，而是用貿易專業去解決。民眾黨總統候選人柯文哲競選總部發言人陳智菡也呼籲民進黨政府，應對未來陸方可能採取的行動，不要忽視台灣人民或因而遭受損失，也不要只當選戰議題操弄。本報綜合報道