京強化交管 設雪天專項崗位

【本報綜合報道】北京地鐵在大雪天下發生列車追撞事故，引起廣泛關注。事發後，北京市委書記尹力和北京市委副書記、市長殷勇等市領導立即趕赴現場處置，要求做好車輛和線路搶修，盡快恢復運行；並迅速查明事故原因，舉一反三堵塞漏洞，抓好問題整改。針對強降雪天氣，市交管部門啟動高等級雪天上勤方案，增設雪天專項崗位，強化交通保障工作。

書記赴意外現場 促盡快搶修 受強冷空氣影響，北京市出現強降雪和寒潮天氣，周三至周四全市平均降雪量7.2毫米，達到大雪量級。尹力在事發後到現場視察，指出仍在下雪、天寒地凍，要盡一切努力讓民眾下班回家的路不中斷，及時調整加大其他相關地鐵線路運力，在受事故影響的站點之間抓緊增派巴士接駁，維護車站秩序，及時告知滯留乘客換乘方式。他亦要求配足醫護力量，一人一策制訂救治方案。他指出，此次降雪強度大、持續時間長、影響範圍廣、氣溫下降明顯、路面結冰概率高，對交通保障是一次考驗。

尹力要求加強公共交通運力保障，軌道交通視情況加開臨時班次、延長高峰營運時間，巴士亦要備足運力；同時對生活物資和應急保障車輛等開通綠色通道，確保蔬菜等農副產品進京通道順暢。他強調全市各級各部門各單位要充分考慮強降雪和寒潮天氣帶來的疊加影響和災害風險，緊盯道路交通、供電、供熱等安全防範重點領域，加強線路和設施設備的巡查、維護、加固及人員值班值守；並在人流密集地方及時快速做好掃雪鏟冰工作，關注老舊小區、農村山區特別是受災地區，做好供暖保障。