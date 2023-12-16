孕婦被壓至腿骨折 躺地待救

【本報綜合報道】北京地鐵昌平線列車相撞後，大批乘客「人疊人」受傷，當時不少人躺在雪地上等候救援。內媒昨日引述乘客指，有孕婦被人群壓得腿部骨折，起不了身，只能躺在地上等待救援。

有列車女乘客表示，周四傍晚6時50分左右，聽到前方一聲巨響，隨後列車帶着強烈「衝擊感」停下，車廂內多人摔倒，她被壓在下面，黑暗中大家都在呼救，幸好有人把她拉起來。另一名乘客馬女士稱，她當時站在第一節車廂內，突然感到一陣猛烈撞擊，車廂的燈隨即熄滅。她看到有人試圖破窗逃生，司機則安撫乘客不要驚慌，等待救援。救援人員約晚上7時40分砸破車窗進入車廂，然後打開車門安排乘客撤離，馬女士看到車廂內有欄杆被撞得嚴重變形。

不少乘客尋失物 乘客劉女士稱，事發後車廂內一片混亂，很多人的手機、耳機、帽子都飛脫，有人在哭。冷靜後，不少乘客打開手機手電筒尋找失物，並給家人打電話。另有不少人因撞傷或壓傷，躺在車廂地板等候救援。有受傷乘客被送往距離現場5公里外的上地醫院，院內有上百人排隊掛號及等候治療，不少民警和醫院工作人員在場協助。