北京兩列地鐵相撞 斷開車廂 人疊人釀515傷

大雪軌道變滑出事 北京地鐵昌平線周四晚上有行駛中列車發生車廂分離事故，衝擊中發生人疊人，甚至有孕婦被壓至骨折。官方昨日公布，事故中共有515人送院檢查，其中102人骨折，無人死亡。事故原因為雪天軌滑導致前方列車信號降級，緊急煞車，後方列車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行未能有效煞車，造成與前車追撞。北京地鐵公司就事故公開道歉，表示會盡全力做好善後工作。中央對低溫雨雪冰凍災害防範應對工作作出重要指示，要求壓實責任，細化防範措施，全力做好突發險情應對處置，確保人民群眾安全溫暖過冬。

事發於周四傍晚6時57分，北京地鐵昌平線西二旗站至生命科學園站上行區間有兩架列車追撞。事發後交通、消防、衞健、公安、應急等部門趕赴現場救援，當晚11時許傷者轉運完畢，現場處置工作基本結束。北京市交通委員會官方當晚發文稱，市領導要求盡快查明原因；而在救援疏散過程中自行離開的乘客，如後續感到身體不適，地鐵公司將承擔相應治療恢復費用。

正值夜晚下班高峰 由於事發時正值晚上下班高峰，西二旗地鐵站停止營運令附近交通雪上加霜。有滯留車站的乘客表示叫車軟件有過百人排隊，巴士又擠不上，不少上班族惟有冒雪騎單車或步行回家。北京地鐵官方微博昨日發消息稱，當日昌平線維持朱辛莊站至昌平西山口站以及西二旗站至西土城站上下行區段正常營運，西二旗至朱辛莊之間由巴士接駁。

事發路段交通陷亂 為確保極端天氣下，地面和高架線路列車運行安全，所有地面和高架線路均採用人工駕駛模式，降速運行，發車間隔會延長，沿線巴士將加大運力。

受昌平線區間停運影響，昨日很多需要從昌平城區前往北京中心城區的乘客，都選擇在朱辛莊站轉換其他地鐵路線，現場有工作人員維持秩序。而在朱辛莊站外，有巴士站牌上貼着免費接駁巴士的沿線站點，起始和終點站為朱辛莊和西二旗，生命科學園也設置一站。

現場工作人員表示，從當日早上5時半至10時許，已開出50多班接駁巴士。由於昌平線列車降速，導致上午上班高峰期間有沿線車站出現排隊人龍，有記者於上午9時許在車站花近一小時，等了6班車才能上車。而截至昨日早上，423人已離院，25人留院觀察，67人住院治療。本報綜合報道

有乘客自行離開車廂。 昌平線事故地圖 北京地鐵公司就事故公開道歉。 涉事列車損毀嚴重。