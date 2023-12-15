中國推北京中軸線及春節申遺

【本報綜合報道】隨着「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入世界文化遺產名目，中國的世界文化遺產項目已增至57項。北京中軸線是世界最長的城市中軸線，匯聚呈東西對稱部局的古今建築，文化及旅遊局昨日宣布，現正推進北京中軸線申遺，以及「春節」（農曆新年）申遺，保護、傳承及弘揚中華優秀傳統文化。

加強文物及古籍保護 國新辦昨日舉行「權威部門話開局」系列主題記者會，文旅局為發展文化事業和文化產業，組織各項舞台藝術優秀劇目展演、美術精品展出等活動，今年第3季全國營業性演出場次高達34.2萬場及1.11億觀看人數。當局更實施考古中國和中華文化探源工程等重大項目，加強文物及古籍保護計劃，要開發文創產品，滿足群眾需求，組織博物館及美術館日等，成為社會風尚。

文旅局會推動釋放旅遊消費潛力，推動旅遊業高質量發展；亦積極推動文明交流互鑑，增加中華文化的傳播力。當局另實施「文化絲路」計劃、舉辦「歡樂春節」、「茶和天下‧雅集」等活動，推動中華文化、中國旅遊更好地走向世界。