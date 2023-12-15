古羅馬發現豪宅 料主人地位顯赫

【本報綜合報道】意大利文化部門周二宣布，考古學家在羅馬帕拉蒂尼山和古羅馬廣場之間的位置發現了一座2,000年前的古羅馬豪宅，裏面擁有獨一無二的馬賽克壁畫。考古學家推測，宅邸主人可能是一位地位顯赫的貴族或軍官。

寶石拼砌馬賽克壁畫

這座豪華古宅分3階段建造，位於連接古羅馬廣場和特韋雷河港口的一條街道。宅邸外有一個中庭或花園包圍，內部有一個宴會廳，建築風格模仿夏季使用的洞穴，牆壁原本鑲嵌了鉛管裝飾，襯托壯觀的水景擺設。另外，宅邸內有一幅無與倫比的馬賽克壁畫，由貝殼、藍色鑲嵌物、玻璃片、白色大理石碎片和彩色寶石拼砌而成。壁畫描繪了複雜的場景和時序，有3艘大船乘風破浪，駛向一座沿海城市，以及多座小塔，另描繪了喇叭，戰船和三叉戟，暗示宅邸主人在海陸戰爭獲得兩次勝利。