大熊貓叻叻回華繁育 星洲數千人歡送祝福

新加坡河川生態園周三舉行了一場特別的歡送會，主角是當地的動物明星、在新加坡出生的大熊貓「叻叻」。數千名當地居民來到，在叻叻回中國前見牠一面並送上祝福。園方公布，兩年多時間來，有超過180萬人次到訪過熊貓館。

大熊貓「嘉嘉」和「凱凱」2012年從中國四川去到新加坡，2015年首次交配，經過多年嘗試，嘉嘉最終於2021年8月14日通過人工授精的方式誕下叻叻。

名字源自新加坡舊稱 叻叻的名字由數萬新加坡人投票得來，「叻」源自新加坡舊稱「石叻坡」，普通話讀音與「樂」相同，寓意生於新加坡永遠快樂無憂。

出生時只有200克的大熊貓寶寶叻叻，經過兩年多成長，體重已達70公斤。按照協定，叻叻兩歲後需回中國參與繁育計劃。當天的歡送會後，叻叻將進行為期一個月的隔離和歸國訓練，並計劃於2024年1月16日乘飛機回中國。

當天上午，獸舍大門打開之後，叻叻踱步而出。牠對飼養員布置的紙飛機感到十分好奇，一番打探後，便打開了行李箱吃起了竹筍。

當地一名遊客表示，叻叻為當地民眾帶來了很多快樂，大家都很喜歡牠，專程和家人在最後一天前往歡送會與牠道別。本報綜合報道