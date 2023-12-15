油輪紅海被也門叛軍攻擊 美艦馳援

Ardmore Encounter號成為青年運動攻擊目標。

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動再度攻擊在紅海航行的商船，美國中央司令部表示，最新一宗襲擊當地時間周三發生，青年運動強行登上一艘油輪挾持不果後，向目標發射兩枚反艦彈道導彈但未有擊中，馳援的美國神盾驅逐艦擊落一架無人機。

武裝分子企圖挾持 事發當地時間周三上午8時半，現場是紅海南部海域，美國中央司令部發表聲明，神盾驅逐艦梅森號收到在馬紹爾群島註冊登記的油輪Ardmore Encounter號求助，對方稱遭受青年運動攻擊，武裝分子駕駛小艇企圖挾持，之後有從青年運動在也門控制地發射的彈道導彈來襲。聲明表示，油輪及軍艦沒有受損，亦沒有人員受傷。

英國海事貿易組織表示，事發在也門西部荷台達對出海域，接近戰略航道曼德海峽，當時收到報告指3名武裝分子駕駛小艇接近涉事油輪，派駐油輪的武裝安全小組開槍警告，雙方使用小型武器交火。武裝分子離開現場後，油輪收到也門當局喊話，要求改變航向駛近也門，不久後油輪200米外發生一宗爆炸，人船均通報安全。

青年運動未有承認責任，但周二表示將繼續阻止所有國籍的船隻，從紅海及阿拉伯海駛往以色列港口，除非它們運載給予巴勒斯坦加薩地帶的食物及藥物。美媒報道，遇險的油輪運載印度生產飛機燃料，目的地是荷蘭，並可能停靠瑞典。