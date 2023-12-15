以色列揚言「孤身」殲哈馬斯

無視美國批評無差別轟炸 美國總統拜登周二公開警告，以色列對巴勒斯坦加薩地帶的無差別轟炸，開始失去國際社會的支持。以色列外交部長科恩翌日聲言，就算最終需要「孤身作戰」，與回教激進組織哈馬斯的戰鬥都會繼續。有消息指出，以色列準備向美國提交逐漸結束戰事的日程，預料明年一月底前完成軍事行動最激烈的階段。

以色列外交部周三發表聲明，提到科恩表明不論是否獲得國際社會支持，以色列對付哈馬斯的戰爭將持續下去；又認為現階段停火等同向哈馬斯送上大禮，容許這個恐怖組織東山再起，並再度威脅以色列居民。對於也門叛軍青年運動威脅攻擊所有駛往以色列的商船，他呼籲國際社會採取有效及積極的行動，保護全球航運通道。

傳擬向美提交終戰日程表 美國與以色列對戰事的處理手法存在分歧，以色列傳媒昨日報道，以方準備向美方提交逐步結束軍事行動的日程表；當完成最激烈的第一階段後，以色列國防軍需要花數周時間從加薩地帶核心地區撤走部隊，並部署在加薩地帶內外的防線；最後階段預計持續幾乎明年一整年，包括採取定點突擊行動，目標是推翻哈馬斯的管治。

報道提到，以色列目標是在可預見的未來，維持對加薩地帶的控制，未知是否代表重新佔領當地；美國政府此前表明反對，主張加薩地帶交還給巴勒斯坦自治政府。哈馬斯領袖哈尼亞周三表示，指對討論任何可能結束以色列侵略的安排或倡議持開放態度，又強調若無哈馬斯參與，有關加薩地帶未來的安排將是妄想及不會成功。

以方指加薩民眾需再教育 另一方面，國際社會普遍認為「兩國方案」，是以巴衝突唯一的永久政治解決途徑。以色列駐英國大使霍托維利（Tzipi Hotovely）周三接受英國傳媒訪問時，表明巴勒斯坦國不會與以色列和平共存，指出1993年簽署的奧斯陸協議已經失敗，主要原因是巴人從來無意在以色列毗鄰建國，他們想建立一個領土包括以色列的國家。

主持人追問為何不支持「兩國方案」時，霍托維利反駁：「為何你癡迷於一個永遠不會有效的方案，一個在另一邊導致激進分子出現的方案？」她提出加薩地帶民眾需要「再教育」，但稱以方無意管治巴人，只想確保當地不會成為恐怖分子據點。本報綜合報道