新冠病例倍增 馬國籲戴口罩

對於新冠確診宗數激增的原因，斯里祖基菲指出不少人迎來年終假期、人員流動和天氣條件都是誘因，但大多數患者都是輕症，毋須住院治療。他認為馬來西亞的疫情仍在控制範圍內，不會為現時醫療體系帶來負擔。他指出目前國內主要流行毒株是Omicron、XBB.1.16、XBB.1.5、EG.5，這些變種病毒株具有很高的傳染性，但不會引發嚴重感染。