新冠病例倍增 馬國籲戴口罩
【本報綜合報道】馬來西亞近日新冠確診病例翻倍，本月3日至9日有12,757宗，而再上一周只有大約一半6,769宗。衞生部長拿督斯里祖基菲昨日表示，目前未有發現新變種病毒株，並呼籲民眾在擁擠的地方戴口罩。
對於新冠確診宗數激增的原因，斯里祖基菲指出不少人迎來年終假期、人員流動和天氣條件都是誘因，但大多數患者都是輕症，毋須住院治療。他認為馬來西亞的疫情仍在控制範圍內，不會為現時醫療體系帶來負擔。他指出目前國內主要流行毒株是Omicron、XBB.1.16、XBB.1.5、EG.5，這些變種病毒株具有很高的傳染性，但不會引發嚴重感染。
印尼兩確診患者病亡
另一方面，印尼首都雅加達近期新冠確診數也暴增，衞生當局呼籲民眾若有症狀可以自行在家快測，並提醒趕緊接種第二劑加強針。截至周二下午，當地病例飆升至6,223宗，本周新增271宗病例。另外，在連續兩個月未出現死亡病例後，本月又出現兩名確診病患死亡。雅加達街頭有很多民眾再次戴口罩，部分是因為空氣污染，但也有人是擔心確診感染。
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