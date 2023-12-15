北海道札幌市擬停申辦冬奧殘奧

【本報綜合報道】日本傳媒周三引述消息報道，北海道札幌市擬停止冬季奧運會和殘奧會申辦活動，市政府下周二與相關團體交換意見後，將發布上述消息。據悉，該市避免採用「放棄」等措詞，可能是希望在將來形勢變化時留下舉辦的餘地。

全球變暖導致能夠實施冰雪競技的國家減少，札幌市天然雪豐富，具備舉辦的有利條件，但該市要再次申辦必須提升市民低迷的支持度，並修改賽場等計劃，恐怕面臨困難。

預計該市將和日本奧委會和北海道新雪谷町、長野市等相關地方政府，以及經濟界和比賽團體交換意見之後，由市長秋元克廣表明停止申辦方針。

札幌市今年10月表示放棄申辦2030年冬奧會後，曾經表示會探討舉辦2034年以後冬奧會的可能性，但國際奧委會上月29日表示，美國猶他州鹽湖城定為2034年冬奧會的首選舉辦地，並決定就2038年冬奧會與瑞士優先對話，因此札幌市繼續開展申奧活動陷入困難局面。該市今後考慮向專家和申辦相關人士聽取意見，並製作總結至今為止申辦活動的報告。