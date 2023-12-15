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大阪環球影城過山車困32客45分鐘
日本大阪環球影城的過山車「飛天翼龍」昨日發生故障，32名乘客一度被倒吊懸在半空45分鐘。事件中無人受傷，所有乘客事後安全被帶回地面。事發當地時間早上11時，過山車停擺在離地約40米的高處。
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