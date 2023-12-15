日本前法務副大臣 涉賄選提出退黨

柿沢未途

【本報綜合報道】日本執政自民黨捲入政治獻金回扣醜聞之際，東京地方檢察廳特別搜查部昨日啟動搜查前法務副大臣柿沢未途的寓所，調查他涉嫌早前在東京都江東區區長選舉賄賂區議會十多名自民黨議員，換取他們支持眾議院前議員木村彌生當選。柿沢未途同日宣布已經提交退黨通知書。

今年4月，時任江東區區長山崎孝明因急性腎衰竭去世後，江東區舉行區長補選。隸屬俗稱「安倍派」清和政策研究會的自民黨政務調查會長萩生田光一要求柿沢未途支持山崎孝明之子山崎一輝當選，惟隸屬俗稱「谷垣派」有鄰會的柿沢未途拒絕。

寓所被搜 強調沒賄賂意圖 有關人士透露，在選舉前兩個月，柿沢未途指示秘書向10多名自民黨區議員提供現金，涉嫌違反《公職選舉法》；他承認自己有提供現金，但強調沒有賄賂意圖。

木村彌生當選江東區區長後，被揭發在選舉期間在社交平台付費投放廣告，涉嫌違反《公職選舉法》，今年10月遭東京地方檢察廳特別搜查部突擊搜查後，宣布辭去區長職務。其後爆出投放選舉廣告是受柿沢未途指示，對方同月底宣布辭去法務副大臣職務。