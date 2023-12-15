安倍派核心5人全請辭

政治獻金醜聞震散日本內閣 日本執政自民黨最大派系清和政策研究會（俗稱「安倍派」）日前爆出收受政治獻金回扣風波愈鬧愈大，內閣官房長官松野博一及經濟產業大臣西村康稔昨日早上親赴首相官邸提交辭呈，加上自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅及參議院幹事長世耕弘成同日陸續請辭，被稱為「五人眾」的安倍派核心全數離任要職。日媒估計，首相岸田文雄清洗安倍派，或影響政府中長期政策方向。

岸田文雄前天在首相官邸表示，由於收受政治獻金回扣一事極其令人遺憾，並強調「為了讓自民黨風氣煥然一新，站在前列戰鬥是我的職責」，故會開始人事調整。共同社昨日引述消息報道，4名將被撤換閣僚分別是松野博一、西村康稔、總務大臣鈴本淳司及農林水產大臣宮下一郎。

林芳正接替松野博一 任內閣官房長 由昨日早上開始，松野博一、西村康稔、宮下一郎及鈴本淳司前往首相官邸提交請辭，其中松野博一中午召開記者會時解釋，由於事件造成各界猜疑，導致國民信賴政治動搖，就連自己政治獻金收支報告也受指摘，為免延誤國政，故提交請辭。

除了上述4名閣僚，安倍派另外5名副大臣，即內閣府副大臣堀井學、外務副大臣堀井巖、文部科學副大臣青山周平、經濟產業副大臣酒井庸行及防衞副大臣宮澤博行，再加上首相補佐官上野通子、財務大臣政務官佐藤啓、防衞大臣補佐官和田義明提出離職，一共12名安倍派官員請辭。

面對眾人提交請辭，岸田文雄隨後宣布起用前外務大臣林芳正出任內閣官房長一職，由齋藤健擔任經濟產業大臣，而松本剛明則任總務大臣，阪本哲志接任農林水產大臣。上述人士此前均具出任內閣大臣經驗，將在皇宮認證儀式結束後正式履職。

檢察廳啟動強制搜查 料涉數十人 當地傳媒日前提到，按照慣例預算案應於年內在內閣會議上敲定，並於該年度內在國會上通過，如在預算編制接近尾聲撤換政調會長，恐會推遲重要政策調整或敲定時間。另外，共同社同日報道，東京地方檢察廳特別搜查部已決定就安倍派涉嫌違反《政治資金規正法》啟動強制搜查，預計對象可能多達數十人。針對「岸田派」（宏池會）及俗稱「二階派」的志帥會也被揭存在政黨收入未被列入收支報告問題，特別搜查部將展開並行調查。

安倍派早前被當地傳媒揭發曾向所屬議員下達銷售指標，要求他們以每張兩萬日圓（約1,100港元）價格出售政治籌款集會入場券。假如超過銷售指標，議員可收回多出資金，成為額外收入。惟安倍派未按相關規定記錄上述收支，資金總額或達到數億日圓。本報綜合報道