朝稱射軍事衞星 今年最大成果

【本報綜合報道】北韓官媒《勞動新聞》昨日發文回顧今年國家在各領域取得的成果，指出軍事偵察衞星發射升空、戰術核潛艇下水為今年最大的成果。美國白宮表示，爭取今年內讓美國、日本、南韓互通北韓導彈預警情報，可能未來數日啟動。

《勞動新聞》表示，北韓今年開闢增強國力的新篇章，並主張成功發射軍事偵察衞星，建造完成戰術核攻擊潛艇；對外戰略方面，今年進一步強化朝俄友好合作的紐帶，給國際政治格局帶來根本性變化。北韓今年經歷兩次運載火箭試射失敗後，上月21日成功發射，把軍事偵察衞星送入軌道；首艘戰術核攻擊潛艇今年9月下水。

對朝導彈預警 美盼今年夥日韓啟動

另一方面，白宮國家安全委員會東亞和大洋洲高級主任胡珀（Mira Rapp-Hooper）周三在華盛頓出席「重新定義經濟安全時代的韓美日關係」的論壇，提到美方正在按照承諾，希望今年實現美日韓共享北韓導彈預警情報；又稱明年上半年舉行三國商務部長和財政部長會談，商討面對共同地區安全挑戰與威脅下迅速協商的機制。