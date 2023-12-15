特朗普否認 倘當選准朝擁核武

【本報綜合報道】美國前總統特朗普爭取再度入主白宮，當地傳媒周三引述知情人士報道，他計劃若勝出明年大選，將改變美方對北韓的政策，容許朝方保留已經生產的核武，並提供財政誘不研製新核武。當事人指摘報道是假新聞，認為是民主黨代理人編造故事混淆視聽，唯一準確的內容是他確實與北韓領袖金正恩相處很好。

任內曾3度晤金正恩 特朗普出任總統短短4年間3度與金正恩會面，地點分別是新加坡、越南、南北韓板門店，雖然最終無法促成北韓無核化，但兩位元首之間建立被指是非一般的友誼關係。知情人士透露，特朗普認為與北韓展開軍備控制談判只是浪費時間，他寧願聚焦在與中國競爭的更重要任務；又考慮提出放寬經濟制裁，換取北韓同意其核計劃「原封不動」，停止生產核武，但這需要設立一個驗證機制，確保朝方信守諾言。

數屆美國政府嘗試游說北韓完全棄核，但均以失敗告終，朝方核計劃亦愈趨多樣化，出現各式射程不同、可以配備核彈頭的導彈。值得留意的是，特朗普上任之初美朝兩國處於勢不兩立的關係狀況，當時美國政府主張北韓要「完全、可驗證、不可逆轉」的無核化；後來「特金會」令兩國關係稍為緩和，但這種個人關係無法轉化為朝鮮半島無核化的動力，金正恩只是同意暫停試射導彈，朝方最終亦打破承諾。