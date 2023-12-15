特朗普謀推翻大選 審訊恐押後

【本報綜合報道】美國前總統特朗普被控串謀推翻2020年總統選舉結果，特別檢察官日前要求聯邦最高法院介入上訴進程，迅速定奪當事人是否享有豁免起訴權，以便審訊如期進行。原案法官丘特坎（Tanya Chutkan）周三決定暫停訴訟程序，直至特朗普豁免起訴權上訴有結果，意味原定明年3月的審判日期可能押後。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官丘特坎周三認為，在哥倫比亞特區巡迴上訴法院審議特朗普的豁免起訴權上訴期間，自己的法院不再對該案擁有司法管轄權，因此需要暫停訴訟程序中所有程序性最後期限；又稱會在上訴程序結束後，重新考慮審判日期安排，同時強調暫停訴訟不妨礙執行已經實施的措施，包括針對特朗普的禁言令和保釋條件。