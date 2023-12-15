海外交易問題 子早表明拒閉門作證

53歲亨特在國會山莊外向記者表示：「我父親（拜登）沒有從財務上介入我的業務，不管是我從業律師時、擔任Burisma（烏克蘭天然氣公司）董事會成員時、與一名中國私營企業家合作時，抑或是在境內外投資時，都沒有介入過。」他承認此前對自己的財務極度不負責任，但認為根據這些理由就可以展開彈劾聆訊，是荒謬及無恥的，「這些共和黨人的所作所為既不公平也不正派。他們屢次地對我的個人生活和職業生活的各方面撒謊」。