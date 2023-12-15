海外交易問題 子早表明拒閉門作證
【本報綜合報道】美國國會眾議院周三表決彈劾調查總統拜登前，拜登兒子亨特表明，不會回應眾議院的傳票，拒絕為其海外商業交易問題在國會閉門作證，擔心閉門證詞會被扭曲，但表示願意公開作證，並形容國會對父親展開彈劾調查是荒謬。
53歲亨特在國會山莊外向記者表示：「我父親（拜登）沒有從財務上介入我的業務，不管是我從業律師時、擔任Burisma（烏克蘭天然氣公司）董事會成員時、與一名中國私營企業家合作時，抑或是在境內外投資時，都沒有介入過。」他承認此前對自己的財務極度不負責任，但認為根據這些理由就可以展開彈劾聆訊，是荒謬及無恥的，「這些共和黨人的所作所為既不公平也不正派。他們屢次地對我的個人生活和職業生活的各方面撒謊」。
共和黨人指藐視國會 或入獄
共和黨人堅持，亨特必須先出席聽證會。對於他拒絕配合傳票，共和黨國會議員表明將追究其藐視國會罪，他可能因此入獄。眾議院共和黨人早前指控，拜登2009年至2017年出任副總統期間，他及其家人從決策中獲取不當利益，同時美國司法部不當介入對亨特的調查。
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