美眾院通過啟動彈劾調查 拜登：政治鬧劇

美國國會眾議院在共和黨主導下，周三投票決定正式啟動對總統拜登的彈劾調查，但沒有指控他有任何不當行為，僅授權相關小組繼續進行調查。拜登批評這是共和黨毫無根據的政治鬧劇，呼籲對方重回正軌聯手為國民做實事。

決議內容是指示眾議院監督及問責委員會、籌款委員會、司法委員會繼續調查，眾議院是否有充足理據行使憲法權利彈劾拜登，向法院申請大陪審團資料，授權傳喚並追溯批准很多發出之傳票、允許聘請外部律師協助調查。表決結果一如外界所料黨派分明，221張贊成票來自全數共和黨議員，212張反對票來自全數民主黨議員。

被指從家人獲187萬元還款等 眾議院議長約翰遜表示，議員關注以下方面的調查，分別是拜登兒子亨特與弟弟詹姆斯利用海外交易獲得大量收入、拜登對亨特的工作作出虛假或誤導性陳述、拜登與亨特商業夥伴會面或交談、拜登從家人獲得大約24萬美元（約187萬港元）還款。他稱這是「下一個必要步驟」，承認很多人對這個程序沒有推進得更快而沮喪。

共和黨籍眾議院程序委員會主席科爾（Tom Cole）解釋，今次投票屬於程序性的步驟，旨在加強眾議院的調查權。他說：「眾議院自今年9月以來一直進行彈劾調查，研究是否有充足理據行使憲法賦予的權力彈劾美國總統，今天的決議只是把調查正式化，並賦予眾議院執行傳票的全部權力，但這些傳票直到今天仍然被拒絕。」

表決結果出爐後，拜登迅速透過白宮發表聲明，開宗明義表示美國人民需要國會領袖，在對國家及世界重要的優先事宜採取行動，包括繼續援助烏克蘭及以色列，分別對抗俄羅斯及恐怖分子，以及應對南部美墨邊境局勢，稱「我們需要資金加強邊境安全」，還有繼續在經濟方面的進展，確保通脹持續下降、職位增長持續上升。

拜登籲共和黨聚焦國民生活 拜登批評國會共和黨人沒有採取行動處理上述迫切的挑戰，不但浪費數周時間選出新任眾議院議長及驅逐黨友，如今更在「一事無成」下，準備放長達一個月的假期。他聲稱自己每天醒來後，聚焦處理涉及影響國民生活、國家及世界安全的問題，但共和黨不但沒有作出任何令國民生活變好的事情，反而「聚焦以謊言攻擊我」。

民主黨控制參院 難通過彈劾 根據國會彈劾總統的程序，眾議院以簡單多數通過至少一項彈劾條款，總統就會被彈劾，等同被起訴。下一步移師參議院，如果扮演陪審團的參議員，有至少三分之二認為總統有罪，總統將被解除職務，由副總統接替其職務。惟參議院目前由51名民主黨人及49名共和黨人組成，這意味在民主黨控制下，拜登屆時將被宣判脫罪。本報綜合報道

眾議院彈劾調查總統決議內容 美國總統面臨國會彈劾案例 拜登批評共和黨對他的彈劾調查是政治鬧劇。 約翰遜透露共和黨議員關注的彈劾調查方向。 國會彈劾總統程序